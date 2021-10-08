دشن الإعلامي والكاتب الكويتي علي النجم كتابه الجديد “بالنيابة عنهم”، في معرض الرياض الدولي للكتاب.
“المواطن“، وثقت لقطات من تدشين كتاب “بالنيابة عنهم”، بحضور الزوار وبعض مشاهير السوشيال ميديا.
دشن الإعلامي والكاتب الكويتي علي النجم كتابه الجديد “بالنيابة عنهم”، في معرض الرياض الدولي للكتاب.
“المواطن“، وثقت لقطات من تدشين كتاب “بالنيابة عنهم”، بحضور الزوار وبعض مشاهير السوشيال ميديا.
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