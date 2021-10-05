أقام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البرازيل دورات شرعية أسبوعية باللغة البرتغالية للطالبات الجامعيات في السيرة النبوية والإجابة عن الشبهات حول الإسلام والتعريف بقصص الأنبياء من خلال القرآن الكريم وما يستفاد منها من آياته من عبر وحكم.

ويؤكد مدير مكتب الندوة الشيخ علي عبدوني: أن هذه الدورات تم تنفيذها عن بعد بواسطة برامج الزوم ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي بهدف تثقيف أبناء الأقلية المسلمة في البرازيل وتعريفهم بسماحة الإسلام ومفاهيمه الأصيلة التي تساعدهم أمام التحديات والشبهات التي تواجههم في الحياة، وثمن دور الندوة العالمية ودور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج التي تؤصل لقيم الإسلام المعتدلة وتعزز من الهوية الدينية لمسلمي أمريكا اللاتينية.