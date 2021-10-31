طالبت جماهير نادي النصر، مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، بتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تجديد حمدالله مطلب:

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم “تجديد حمدالله مطلب”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أكد مشجعو العالمي أن عبدالرزاق أفضل من فينسنت أبو بكر، ويستحق الاستمرار مع الفريق.

وقال نواف التميمي: “عبدالرزاق حمدالله بعُشر مستواه أفضل من مائة أبو بكر، المغربي يجب أن يبقى، إن كان هدف الفريق أن يحصل على مركز آسيوي أو النجاة من الهبوط؛ أبو بكر يفي بالغرض.. إن كان الطموح تحقيق البطولات فتجديد اللاعب مطلب”.

وعلق “عاشق العالمي”، قائلًا: “تجديد عقده هدفنا ومطلبنا يا مسلي.. أفضل 9 بدورينا لا يروح منا يا مسلي تجدد عقد هدفنا مطلبنا”، وكتب آخر: “لابد المطالبة بالتجديد لهذا النجم الكبير جدد له يا مسلي.. الرقم 9 لنا وحنا له يا رجال النصر”.

وكتب حساب يحمل اسم “آرثر”: “والله العظيم التفكير بالتفريط فيه لوحدة كارثة، أنا ما أناشد إدارة التطفيش لأن مطلبها رحيل حمدالله بالأساس.. أنا أناشد الجماهير ومن هم مؤثرين بالضغط على تجديد هذا المهاجم العظيم، والله ثم والله ثم والله سنندم أشد الندم يا عالميين لا يسوقونكم ويلعبون بكم”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيًّا ضد نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب جماهيره.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، ويطمح لتحقيق الفوز بهما؛ لمصالحة الجماهير.