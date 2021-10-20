تطمح جماهير الزعيم في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، عقب فوزه على النصر في نصف النهائي.

الهلال يواجه بوهانغ في النهائي

وخطف الزعيم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه بالأمس على النصر بهدفين مقابل هدف، على أن يواجه بوهانغ في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بالعاصمة الرياض، يوم 23 من شهر نوفمبر المقبل.

وانتهت مباراة أولسان هيونداي ضد بوهانغ ستيلرز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، اليوم، بفوز بوهانغ بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

الزعيم يسعى لمواصلة الانتصارات بعد تجاوز النصر

ولعب الهلال ضد النصر 4 مواجهات في البطولات الخارجية، وشهدت تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

ويُعد فوز الزعيم على النصر في البطولات الخارجية سواء عربية أو آسيوية بمثابة الفأل الحسن للأزرق، حيث تواجها في البطولة العربية للأندية 1995، وفاز بركلات الترجيح، ثم حصد اللقب على حساب الترجي التونسي بهدف دون رد.

ولعب الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية عام 2001، وفاز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب، وتعادلا بنتيجة 1/1 في ثالث مواجهتهما الخارجية ضمن منافسات بطولة النخبة العربية في العام ذاته، وحصد الأزرق اللقب.