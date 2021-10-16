تأهل الفريق الكروي الأول في نادي النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف.

ملخص مباراة النصر والوحدة:

وسجل المغربي حمدالله أول أهداف العالمي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم أصفر العاصمة بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، انفجر العالمي تهديفيًّا ليضيف 3 أهداف بواقع هدفين للأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الدقيقتين الـ52 والـ64، بينما سجل عبد الفتاح عسيري هدفًا في الدقيقة الـ56.

وسجل النجم سامي النجعي خامس أهداف العالمي في الدقيقة الـ75 بعد احتساب الهدف بتقنية الفيديو، ثم سجل إسماعيل مطر الهدف الوحيد للوحدة بالدقيقة الـ92.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

النصر يواجه الفائز من مباراة الهلال وبيرسبوليس:

وسيواجه العالمي، الفائز من مواجهة الهلال ونادي بيرسبوليس الإيراني التي تنطلق مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

يذكر أن أصفر العاصمة وصل لنصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي كما فعل في نسخة العام الماضي، حيث واجه نادي بيرسبوليس الإيراني آنذاك.

ويسعى العالمي للمضي قدمًا في البطولة من أجل الفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.