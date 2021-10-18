تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وسط طموحات بتألقهما وتأهل الأفضل إلى المباراة النهائية.

النصر لا يفوز ضد الهلال خارجيًا

ولعب النصر ضد الهلال 3 مرات في مواجهات حاسمة بالبطولات الخارجية، وشهدت تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة.

وتعود أول مواجهة خارجية بينهما إلى الدور نصف نهائي البطولة العربية لأبطال الدوري، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز بركلات الترجيح، قبل أن يتفوق على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وتواجه الفريقان في نهائي البطولة العربية لأبطال الكؤوس عام 2000، وفاز الهلال ثنائية محمد الشلهوب وعبدالله الجمعان، وتقابلا في بطولة النخبة العربية في دمشق، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وتوج الزعيم بهذه النسخة وحل النصر بديلًا.

ديربي الرياض في آسيا

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية قبل نصف النهائي الآسيوي، في حين استعاد العالمي بريقه مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).