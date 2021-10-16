أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم السبت، أسماء 509 من المرشحين والمرشحات (مبدئيًّا) لبرنامج استقطاب وتأهيل المتميزين للمرحلة المبدئية.

رابط الاستعلام:

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إن الإعلان المشار إليه لا يعني القبول النهائي للمرشحين، على أن يبدأ تلقي وثائقهم الرسمية يوم الأحد الموافق 11/ 3/ 1443هـ، كما يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

الشروط العامة:

يذكر أن الشروط العامّة للتعيين في الوظائف، تتضمن أن يكون الموظف المعين مواطنًا سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوفرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغلها، بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، كما تتضمن شروط الوظائف أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وغير محكوم عليه بحدّ شرعي.