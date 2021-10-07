انتهت، منذ قليل، مباراة النور ضد كال هيت سان فرانسيسكو الأمريكي ضمن منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، بفوز الفريق السعودي.

النور يفوز على كال هيت

ولعب النور ضد كال هيت سان فرانسيسكو الأمريكي في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في أولى مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى العاشر.

وتألق الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور بشكل لافت ضد كال هيت، ونجح في التقدم خلال أحداث الشوط الأول بنتيجة 14/ 10، وواصل تفوق في الشوط الثاني، لينهي المباراة بالفوز بنتيجة 30/ 24.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور، حسين الصياد، حيث ظهر بمستوى مميز وساهم في تحقيق الفوز، ليكلل مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المواجهة بمونديال اليد.

وكان الفريق السعودي قد خسر في الدور ربع النهائي من سوبر جلوب 2021 ضد بينيروس، حيث تمكن الفريق البرازيلي من تحقيق الفوز بفارق هدف وحيد بنتيجة 34/ 33، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سوبر جلوب في السعودية

وتُقام منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر بمشاركة 10 أندية، يتقدمهم برشلونة الإسباني الذي بدأ مشواره بالفوز على نادي الزمالك المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).