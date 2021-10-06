ودع الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، بعد خسارته، اليوم الأربعاء، في الدور ربع النهائي.

النور يودع البطولة من ربع النهائي

ولعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور ضد نظيره بينيروس، واتسمت المباراة بالقوة والندية، إلا أن الفريق البرازيلي تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19/ 16.

وانتفض الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، وكان قريبًا من تحقيق الفوز، إلا أن الفريق البرازيلي نجح في تحقيق الفوز بفارق هدف وحيد بنتيجة 34/ 33.

وينتظر الفريق الأول لكرة اليد بنادي بينيروس البرازيلي الفريق الفائز من مباراة برشلونة الإسباني ضد الزمالك المصري، لمواجهته ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة سوبر جلوب 2021.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي ماجديبورج الألماني قد حجز أولى بطاقات التأهل إلى منافسات الدور قبل النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري، اليوم الأربعاء، بنتيجة 35/ 23.

سوبر جلوب في السعودية

وتُقام منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر بمشاركة 10 أندية، يتقدمهم النور والوحدة باعتبارهما ممثلًا البلد المستضيف لمنافسات البطولة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).