أكدت النيابة العامة أن التحرش جريمة تصل عقوباتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية.

عقوبة المحرض:

وشددت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، على أنه يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

التنازل:

ولفتت إلى أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

وقالت النيابة: إنه لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للفقرة رقم 1 من هذه المادة.