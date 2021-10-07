أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وأضافت النيابة، أن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين.

وتابعت النيابة العامة “إذا تكرر ارتكاب الواقعة تضاعف العقوبة الموقعة في السابقة عنها، وفي حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة ويمنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه”.