تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الهلال، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021؛ نظرًا لقوة المواجهة القارية وشعبية الفريقين الكبيرة.

طرح تذاكر الديربي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأحد، عن طرح تذاكر ديربي الرياض المرتقب، وكشف عن الأسعار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال الأجهز:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “شوت”، أن الزعيم الأكثر جاهزية، وقال أحمد عفيفي: “مباراة الهلال والنصر صعبه والأداء الممتاز الذي قدموه في المباراة السابقة يجعلهم مرشحين للفوز في نصف النهائي”.

وتابع: “أداء الزعيم متوازن منذ بداية الموسم على عكس النصر الذي بدأ مع مدرب لا يستطيع خلق توازن، وأرشح الأزرق للفوز، وحمدالله لو كان في حاله فنية طبيعية سيتمكن من مساعدة فريقه بشكل كبير”.

وقال حمد الصنيع: “عصر ذهبي نعيشه في الرياضة السعودية، والزعيم أكثر توازن ومرشح للفوز على النصر.. فهو فريق متكامل وأكثر جاهزية، فيما يمتلك العالمي قوة هجومية كبيرة ولديه عناصر تؤكد ذلك”.

وعلق محمد الناصر على المواجهة الآسيوية قائلًا: “مباريات الديربي لا تخضع للمعايير، وأعتقد أن الفائز بين الزعيم والنصر هو بطل آسيا”.