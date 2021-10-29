يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الأهلي، وتحقيق الفوز اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يبحث عن الفوز الـ13

ويُعد الهلال أكثر فريق نجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 انتصارًا، كما أنه أكثر من هز شباكه بـ42 هدفًا.

ولعب الفريقان 26 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، نجح الزعيم في الفوز 12 مرة، مقابل 4 انتصارات للفريق الأهلاوي، فيما خيم التعادل على نتيجة 10 لقاءات.

الزعيم ضيفًا على الأهلي اليوم

ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.