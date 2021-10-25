أصبح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم في ورطة قبل مباراة فريقه الهلال ضد الأهلي المقبلة؛ بسبب غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة.

الأهلي يستضيف الزعيم:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

الهلال قد يخسر خدمات 10 لاعبين:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة قبل مباراته المرتقبة ضد الأهلي، حيث تأكد عدم مشاركة الثلاثي خليفة الدوسري، حمد اليامي وعبدالله الحمدان لتواجدهم مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

ويشارك الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما قد يفقد الهلال العديد من لاعبيه ضد الأهلي بسبب الإصابات، وهم؛ جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، موسى ماريغا، عبدالله عطيف وأندريه كاريلو، بالإضافة إلى متعب المفرج الذي يُعاني من كدمة في مشط القدم.