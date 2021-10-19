انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف؛ وتأهله إلى المواجهة النهائية.

الهلال يتقدم مبكرًا:

وبدأ ديربي القارة الذي أُقيم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض بشكل سريع، وكاد النصر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عند طريق لاعبه عبدالله مادو، إلا أنه أهدرها.

وأطلق ماثيوس بيريرا تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لفريق النصر، قبل أن ينجح الهلال في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 عن طريق لاعبه المالي موسى ماريغا.

وسجل ماريغا الهدف الأول عند الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليشتعل ديربي القارة بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

طرد علي لاجامي:

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد هدف ماريغا، وأطلق البرازيلي أندرسون تاليسكا تسديدة، ولكن أمسكها حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف بسهولة، ومرت تسديدة نجم النصر عبدالفتاح عسيري بجوار القائم.

واستمر تاليسكا في ممارسة هوايته بالتسديدات القوية، وكاد أن يحرز التعادل إلا أنها خرجت بعيدًا، وواصل العالمي الضغط، وأطلق علي لاجامي تسديدة تصدى لها المعيوف على مرتين.

وتعرض علي لاجامي للطرد عند الدقيقة 46 بعد تدخله العنيف على ماريغا، ليكمل العالمي المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن ينتهي الشوط الأول من المواجهة الآسيوية بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

النصر يتعادل والدوسري يخطف التأهل:



ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط العالمي وتمكن تاليسكا من تسجيل التعادل برأسية مميزة عند الدقيقة 50 بعد ركلة ركنية، وأطلق النجم البرازيلي تسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار قائم الهلال.

وتمكن النجم سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتهز شباك وليد عبدالله، واستمرت محاولات الفريقين لإحراز هدف جديد وسط دفاع قوي، لتنتهي مباراة النصر ضد الهلال بفوز الزعيم.

وينتظر الزعيم الفائز من مباراة أولسان وستيلرز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر إقامتها، يوم غد الأربعاء، لمواجهته في النهائي، يوم 23 نوفمبر المقبل، في العاصمة الرياض.