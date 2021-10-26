تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي ضد الهلال:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع التذاكر، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال، وشهدت تفاعلًا كبيرًا بعد وقت قليل من طرحها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يتفوق على ملعب الأمير عبدالله الفيصل:

ويستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل مباراة الأهلي ضد الزعيم المقبلة، بعد انقطاع دام لمدة 9 أعوام تقريبًا، ويطمح الراقي في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى الأزرق لمواصلة تفوقه وخطف الثلاث نقاط.

ولعب الأهلي ضد الهلال 4 مباريات على ملعب الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا للأزرق، حيث فاز مرتين وتعادل مرة وخسر أخرى.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.