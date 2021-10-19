انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

الهلال يتقدم بهدف ماريغا:

وبدأ ديربي القارة المقامة على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض بشكل سريع، وكاد النصر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عند طريق لاعبه عبدالله مادو، إلا أنه أهدرها.

وأطلق ماثيوس بيريرا تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لفريق النصر، قبل أن ينجح الهلال في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 عن طريق لاعبه المالي موسى ماريغا.

وسجل ماريغا الهدف الأول عند الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ليشتعل ديربي القارة بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

محاولات مستمرة:

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد هدف ماريغا، وأطلق البرازيلي أندرسون تاليسكا تسديدة، ولكن أمسكها حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف بسهولة، ومرت تسديدة نجم النصر عبدالفتاح عسيري بجوار القائم.

واستمر تاليسكا في ممارسة هوايته بالتسديدات القوية، وكاد أن يحرز التعادل إلا أنها خرجت بعيدًا، وواصل العالمي الضغط، وأطلق علي لاجامي تسديدة تصدى لها المعيوف على مرتين.

وتعرض علي لاجامي للطرد عند الدقيقة 46، ليكمل العالمي المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن ينتهي الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال بتقدم الزعيم بهدف دون رد.