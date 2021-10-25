استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد النادي الأهلي.

الهلال يبدأ الاستعداد:

وكان المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة، يوم أمس الأحد من التدريبات، قبل أن يعاود التمارين اليوم بحصة تدريبية تركزت على الجوانب التكتيكية والفنية.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم على تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الرائد، وأدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

وأدى متعب المفرج مرانًا لياقيًّا وبدنيًّا في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، بعد تعرضه لكدمة في مشط القدم، فيما خضع المدافع الكوري جانغ هيون سو لفحوصات أثبتت إصابته في العضلة الضامة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم ضيفًا على الأهلي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.