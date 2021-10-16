تأهل الفريق الكروي الأول في نادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز الكبير على فريق بيرسبوليس الإيراني بثلاثية دون رد.

ملخص مباراة الهلال وبيرسبوليس:

وكان الزعيم أنهى الشوط الأول من مباراة بيرسبوليس متقدمًا بهدف دون رد، تقدم الزعيم بهدف عبر نجمه سالم الدوسري في الدقيقة الـ27 بعد تصويبة قوية، لم يتمكن حارس بيرسبوليس من صدها.

وفي الشوط الثاني كشر الزعيم عن أنيابه هجوميًّا ليضيف الهدف الثاني عبر الفرنسي جوميز في الدقيقة الخمسين.

جوميز يُبدع بثنائية:

وفي ظل تراجع فريق بيرسبوليس، تمكن اللاعب جوميز من إضافة ثاني أهدافه والثالث للزعيم في الدقيقة السبعين.

وحقق الزعيم فوزًا كبيرًا بثلاثية دون رد، ليواجه مواطنه نادي النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا المتأهل سلفًا على حساب نادي الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف.

وكانت مباراة الهلال وبيرسبوليس أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.