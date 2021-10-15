أنهى الفريق الكروي الأول في الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته وتحضيراته استعدادًا لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا غدًا.

بماذا ركز مدرب الهلال في التدريبات ؟

وركز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بمناورة فنية على تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

وشهدت التدريبات متابعة فهد بن نافل رئيس النادي للاعبين، قبل مباراة الغد.

توقيت مباراة الغد:

وستنطلق المباراة بين الزعيم والفريق الإيراني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قناة SSC ومنصة شاهد.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا كبيرًا ضد الأندية الإيرانية في جميع البطولات الآسيوية، حيث إنه خاض أمامهم 40 مواجهة، تمكن من تحقيق الفوز 18 مرة، وخسر 13 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

ولعب الزعيم ضد بيرسبوليس 6 مرات من قبل منذ انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي في عام 2003، وشهدت تفوقًا نسبيًّا للأزرق.