وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة الإماراتي إلى الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة النصر بعد غدٍ السبت في دور ربع النهائي بـ دوري أبطال آسيا.

تعليق حساب النصر على وصول نادي الوحدة:

وعلق الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” على وصول لاعبي الفريق الإماراتي للرياض قائلًا: “الحمد لله على سلامتكم والله يحييكم في بلادكم”.

وسيلعب النادي الإماراتي ضد النصر على ملعب “مرسول بارك” في الرياض يوم السبت في السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

ويطمح جمهور النصر في أن يصل فريقه لنصف نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي والعبور إلى النهائي ثم الفوز بها للمرة الأولى.

الدوليون يعززون صفوف النصر:

وشهدت تدريبات النصر أمس الأربعاء، مشاركة نجوم النصر الدوليين بالمنتخب السعودي الأول والمنتخب الأولمبي وعودة الكاميروني فينسينت أبو بكر.

يذكر أن النصر كان وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الماضي، لكنه خسر تذكرة العبور للدور النهائي أمام فريق بيرسبوليس الإيراني.