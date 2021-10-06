انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد ألبورغ الدنماركي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، بخسارة فرسان مكة.

الوحدة يخسر ضد ألبورغ

ولعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة ضد ألبورغ في صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ولم يظهر بالشكل المتوقع، حيث خسر الشوط الأول من الدور ربع النهائي بنتيجة 19/ 10.

وحاول الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة الانتفاضة خلال أحداث الشوط الثاني، أملًا في العودة وخطف التأهل، إلا أن ألبورغ الدنماركي نجح في الحفاظ على تقدمه، لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 38/ 27، ليصعد إلى الدور نصف النهائي من مونديال اليد.

النور يودع سوبر جلوب 2021

وكان الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور ضد نظيره بينيروس، واتسمت المباراة بالقوة والندية، إلا أن الفريق البرازيلي تمكن من تحقيق الفوز بفارق هدف وحيد بنتيجة 34/ 33، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُقام منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر بمشاركة 10 أندية، يتقدمهم النور وفرسان مكة باعتبارهما ممثلَي البلد المستضيف لمنافسات البطولة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).