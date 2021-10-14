اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، “حزب الله” اللبناني بـ”تقويض أمن لبنان واستقراره وسيادته”، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها الخميس بيروت.

دعوة للتهدئة وخفض التوترات

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس: “ننضم إلى السلطات اللبنانية في دعوتها للتهدئة وخفض التوترات.

تعتمد سلامة ومستقبل الديمقراطية في لبنان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بثقة في سيادة القانون والحوار السلمي”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “نحن نعارض الترهيب والتهديد بالعنف ضد القضاء في أي بلد. وندعم استقلال القضاء في لبنان. يجب أن يكون القضاة في مأمن من العنف والتهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من الترهيب، بما في ذلك الترهيب من قبل حزب الله”.

أنشطة غير مشروعة لحزب الله

وشدد: “أكدنا على الدوام بكل وضوح أن “أنشطة حزب الله الإرهابية غير المشروعة تقوض أمن لبنان واستقراره وسيادته”.

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.