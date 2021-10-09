جدد مجلس الوزراء اليمني، إدانة الحكومة الشرعية في البلاد، بأشد العبارات محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة عبر استهداف الأعيان والمطارات المدنية وآخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

وأكد المجلس في اجتماع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبد الملك، موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة لاتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وطالب المجلس، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ “، المجتمع الدولي بموقف واضح ورادع لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.