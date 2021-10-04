تتجه أنظار العالم اليوم الاثنين لعاصمة الطاقة العالمية، الرياض، حيث تستضيف اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وشركائها، الممثلون لـ 23 دولة منتجة للنفط المنظمون في تحالف أوبك+ الهادف لجلب أشكال التوازن للعرض والطلب في إمدادات النفط العالمية، والقائم على اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك بحصص متدرجة بدأت بالخفض التاريخي بـ10 ملايين برميل يومياً في مايو 2020، إلى 8 ملايين برميل يومياً في يونيو العام الماضي، وانتهاء بخفض 6 ملايين برميل يومياً في 2021 إلى أبريل 2022.

اجتماع تحالف أوبك+

ويترأس وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبحضور الرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك، اجتماع تحالف أوبك+ بالاتصال المرئي، في ظروف سوق بترولية دائمة التطور بالقرارات المستجدة الصادرة عن التحالف التي تواصل المساعدة في تحقيق التوازن بين أساسيات السوق، من خلال معالجة الطلب المتزايد مع الوقاية من الفائض المحتمل في العرض.

سوق نفطية أكثر إحكاما

ومن المنتظر أن يعلن الاجتماع عن مدى تطابق إنتاج دول أوبك+ مع الحصص المتفق عليها ومدى الامتثال للتخفيضات الحالية، والتي بلغت 116 ٪ في أغسطس، ما يعني أن المجموعة تخفض باتزان، حيث يواجه العديد من الأعضاء قيودًا محلية على زيادة الإنتاج، ما يشير هذا إلى سوق نفطية أكثر إحكامًا.