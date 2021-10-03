وجه المتحدث السابق للنادي الأهلي، عبدالعزيز النهدي، انتقادات إلى إدارة ماجد النفيعي والمدير التنفيذي لكرة القدم، موسى المحياني؛ بسبب مستوى الفريق الأول مع بيسنيك هاسي.

الأهلي يخيب آمال جماهيره:

وخيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيسنيك هاسي آمال جماهيره، بعد تراجع مستواه ونتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من التعادل في 5 مواجهات، والخسارة مرتين، وكان آخرها ديربي جدة ضد الاتحاد.

النهدي ينتقد النفيعي والمحياني:

وقال النهدي خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”: “حاولت اختلاق أعذار لموسى المحياني وماجد النفيعي لإصرارهم على هاسي ولكنني لم أجد”.

وتابع: “الفوارق الفنية كانت بسيطة بين الأهلي والاتحاد ولكن الأخير تفوق بجودة استغلاله للكرات العرضية التي أصبحت معضلة للملكي منذ رحيل هوساوي.. موسى المحياني يبالغ في نقاشاته مع المدرب لدرجة أنني أشعر بأنه هو من يدرب الفريق”.

وأضاف المتحدث السابق للنادي الأهلي، تصريحاته قائلًا: “أزمة النادي الأهلي ستستمر ما لم يجتمع كبار الأهلي خلال التوقع لوضع حلول للأزمة الحاصلة؛ كون الأهلي دخل دائرة الخطر مبدئيًّا”.

واختتم النهدي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “كان على النفيعي إقالة هاسي بعد الديربي ومنح فرصة أخيرة للمحياني لتعديل الأوضاع وأرى أنه كان من الأولى الإبقاء على ريجيكامب، كأضعف الحلول”.