ركز كل من ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي وعبدالله أبانمي رئيس الفيحاء على انتقاد حكمي مباراتي الهلال والنصر على الترتيب في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام الجولة العاشرة يثيرون التساؤلات

وكان الحكم محمد الهويش أدار مباراة الأهلي والهلال التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما أدار الحكم التشيلي بيرو مارا مباراة النصر والفيحاء أمس السبت.

رسالة رئيسا الأهلي والفيحاء

ووجه ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، نقدًا شديدًا للحكم السعودي محمد الهويش حكم مباراة الأهلي والهلال، حيث قال: ““بعيدًا عن التشكيك في النيات ومع كامل الاحترام للأشخاص، أخطاء الحكم محمد الهويش حرمتنا من الفوز، جددنا الثقة بالحكم المحلي ولا زلنا ندعم حكامنا، السعوديين، ولكن أن يُعاد تكليف نفس الحكم الذي تغاضينا عن أخطائه في مباراة الاتحاد، به الكثير من الاستفزاز المزعج، حسبنا الله”.

أما عبدالله أبانمي فقال في تصريحات تلفزيونية: “قدمنا مستوى يليق بالفيحاء أمام النصر ولكن هناك ركلة جزاء واضحة لنا، وبالنظر إلى مجريات المباراة كنا الأفضل وأهدرنا عدة فرص سهلة للتسجيل، وحكم مواجهة النصر لم يعد في أي لقطة من اللقطات الجديلة، ونحن لا نتحدث عن التحكيم، لكن ما نريده هو التساوي بجميع الفرص”.