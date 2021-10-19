تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، وسط انخفاض أسعار “الثمين” في الأسواق العالمية.

الذهب عيار 24

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 212.94 ريال أي ما يعادل نحو (56.77 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، انخفاضاً إلى مستوى 186.33 ريال أي ما يعادل نحو (49.68 دولار).

الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 159.71 ريال أي ما يعادل نحو (42.58 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، انخفاضاً إلى مستوى 124.21 ريال أي ما يعادل نحو (33.12 دولار)