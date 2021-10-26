بدأت في الرياض اليوم، أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، التي تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”.

مشاركة أكثر من 2000 بعثة

وتستمر أعمال دورة مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاثة أيام, بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار ، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.