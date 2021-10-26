بدأت في الرياض اليوم، أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، التي تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية”.
فيديو | العرض الافتتاحي لـ #مبادرة_مستقبل_الاستثمار تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية"#الإخبارية#FII5 pic.twitter.com/RAd49Pn4BP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2021
مشاركة أكثر من 2000 بعثة
وتستمر أعمال دورة مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاثة أيام, بمشاركة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار ، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.
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