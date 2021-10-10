انطلقت، اليوم الأحد، دورتا الحكام والمدربين للرماية العملية (الآبسك)، تحت إشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للرماية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، والتي ستستمر مدتها حتى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 40 متدربًا ومتدربة، كأول دورة حكام ومدربين تقام في رياضة الرماية العملية، وذلك بمقر نشاط الاتحاد السعودي للرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض.

جيل جديد:

وصرح رئيس الاتحاد، الأمير سعود بن خالد، بأن الدورة تأتي ضمن روزنامة برامج دورات الاتحاد التدريبية والإعدادية للموسم الرياضي 2021، يهدف من خلالها الاتحاد لتأسيس جيل من أبناء وبنات وطننا الغالي، حيث تم استقطاب المحاضرين المعتمدين والمختصين من منظمة الرماية العملية الدولية وذلك لتولي جوانب الإعداد الفني وإلقاء المحاضرات والتعريف بكافة جوانب الأمن والسلامة لهذه الرياضة العريقة.