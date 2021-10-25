تستضيف العاصمة الرياض أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى 28 أكتوبر تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”.

مجالات المبادرة:

وتتناول مبادرة مستقبل الاستثمار مجالات منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

قادة من حول العالم:

وتشهد تجمع قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول، وسيتضمن جدول المبادرة مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

النسخة السابقة:

جدير بالذكر، أن النسخة السابقة من مبادرة مستقبل الاستثمار قد انعقدت افتراضيًا في يناير من العام 2021، عبر عدة مراكز عالمية، وشهدت مشاركة 200 متحدث و15 ألف متابع من نحو 130 دولة مختلفة، وواكبتها فعاليات انعقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات، وذلك بمقر المبادرة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.