تبدأ غدًا الاثنين، مباريات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا والتي تحتضنها المملكة في الفترة من 4-12 أكتوبر الجاري بمدينتي الدمام والخبر وبمشاركة 11 منتخبًا.

مجموعات بطولة اتحاد غرب آسيا

وشهدت قرعة البطولة التي أُقيمت يوم 12 سبتمبر الماضي، وقوع منتخبات الأردن، اليمن، الكويت وعمان في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات فلسطين، الإمارات، لبنان والعراق، بينما يأتي المنتخب السعودي على رأس المجموعة الثالثة التي تضم منتخبي البحرين وسوريا.

المباريات تُقام في الدمام والخبر

وتُقام مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، حيث يخوض المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان الأخضر تحت 23 عامًا شارك في أولمبياد طوكيو في يوليو الماضي، ولم يوفق الأخضر في العبور إلى دور الثمانية حيث خرج من الدور الأول.