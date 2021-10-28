تترقب الجماهير انطلاق منافسات رالي التحدي “مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية”.

رالي التحدي ينطلق من القاهرة

وأشار الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك 6 دول تشارك في رالي التحدي من مصر وصولاً إلى السعودية.

ويقام سباق رالي التحدي بتكليف من الاتحاد العربي للدراجات النارية؛ وطلب من الاتحاد المصري للدراجات النارية ورعاية جامعة الدول العربية.

خط سير الرالي

وسيكون خط سير الرالي بداية من القاهرة مرورًا بكل من الغردقة، ضباء، ينبع، رابغ، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، ضباء، الغردقة وصولًا إلى القاهرة مرة أخرى في الختام.

ومن المقرر أن يشارك في الرالي دراجون من السعودية، مصر، الكويت، السودان، وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كم.