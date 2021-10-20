انطلقت، مساء اليوم، في البوليفارد فعاليات موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأشهر في العالم.

وانطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء البوليفارد في الرياض إيذانًا بانطلاق موسم الرياض لهذا العام.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف موسم الرياض، لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وانطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019، واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.