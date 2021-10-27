تسببت رياح وعاصفة قوية بانقطاع الكهرباء بمناطق شرقي الولايات المتحدة، وانقطع التيار عن أكثر من 600 ألف منزل صباح الأربعاء، حسب الأرصاد الجوية الأمريكية.

المناطق الأكثر تضررًا:

وكانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضررًا؛ حيث انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل في الساعة 8 صباحا (12 توقيت جرينتش) واعتبرت سلطات الأرصاد أن الوضع “خطير”/ وحذرت من “هبوب رياح عاتية” واقتلعت العاصفة العديد من الأشجار.

نصائح بعدم التنقل:

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن، أكبر مدينة في الولاية: “لا ننصح بالتنقل”.

كما تضررت ولاية رود آيلاند بشدة؛ حيث حرم 91 ألف منزل من الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع مساء بحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية التي “تؤكد أن العاصفة الساحلية ستبتعد عن شمال شرق الولايات المتحدة”.