هاجم الإسباني جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني سابقًا، مجلس الإدارة الحالي بقيادة خوان لابورتا، بعد قرار السماح برحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني في الصيف الماضي.

لماذا غادر ميسي برشلونة ؟

وكان ميسي غادر البارشا في أغسطس الماضي، حيث فشلت مفاوضات التجديد بسبب ارتفاع سقف الرواتب في النادي الكتالوني.

وتحدث بارتوميو قائلًا في حوار تلفزيوني: “قرار النادي برحيل ميسي هو سيئ جدًّا بالنسبة لي، حاربت كثيرًا من أجل بقاء ميسي، يؤلمني في النهاية أنه رحل”.

بارتوميو يعلق:

وتابع رئيس البارشا السابق: “أخبرني انه يُريد الذهاب وقُلت له أين تريد أن تذهب؟ أخبرني لا أعرف، لم أستطع السماح لميسي باللعب لمنافس لنا في دوري الأبطال”.

وكان ميسي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف العام الحالي كصفقة انتقال حر.