أعلنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بمملكة البحرين عن ضبط تهريب طردين يحتويان على 39,070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية.

ضبط المتورطين بعملية التهريب:

وأشارت إدارة مكافحة المخدرات بمملكة البحرين إلى أنه إثر تلقي معلومات بهذا الشأن وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، فقد تم ضبط الطردين الواردين بمطار البحرين الدولي، وتم السماح لإرسالهما إلى المملكة العربية السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، حيث تم القبض على الشخصين المعنيين باستلام الطردين في الرياض.