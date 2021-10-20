أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تصادم بين قطار وشاحنة تحمل سيارات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

سيارات تطير في الهواء:

ورصد المقطع، شاحنة بعد أن علقت في منتصف المعبر على السكة الحديدية مع الحواجز المنخفضة التي تغلق عند اقتراب القطار. وبعد لحظات اصطدمت القافلة بالمقطورة المحملة بالسيارات، التي تطايرت في الهواء من شدة الاصطدام.

ضحايا الحادث المروع:

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص فقط بجروح طفيفة في الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما نجا قائد القطار من الحادث.

كما تسبب الحادث المروع في تضرر عشرات السيارات وكذلك الشاحنة التي كانت تحمل السيارات.