واصل الأرجنتيني إيفر بانيغا التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

بانيغا الأكثر صناعة للفرص:

ويتصدر بانيغا قائمة أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صناعة للفرص بعد مرور 9 جولات، حيث قام بصناعة 25 فرصة، يليه نجم فريق الفتح، البيروفي كريستيان كويفا بـ24 فرصة.

ويتواجد نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في المركز الثالث بالقائمة بـ23 فرصة، بالتساوي مع نجم نادي الرائد، أحمد الزين، ثم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوسف الجبلي برصيد 22 فرصة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي الدولي سعد بقير المركز السادس في قائمة أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صناعة للفرص بـ20 فرصة، متساويًا مع نجم الأهلي، إغزيان أليوسكي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة التاسعة، كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 18 نقطة، فيما تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الهلال، إلا أن الزعيم لديه مباراتان مؤجلتان، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).