أقصى نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، منافسه بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا، بالفوز عليه بخماسية دون رد.

ولم ينجح البايرن بعد الخسارة في الوصول إلى دور الـ16 لبطولة الكأس.

ملخص مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من فريق مونشنجلادباخ، أسفر عن الهدف الأول للاعب كواديو كونيه في الدقيقة الثانية، ثم سجل الجزائري رامي بن سبعيني هدفين في الدقيقتين الـ15 والـ21.

وانتهى الشوط الأول بتفوق بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر تراجع بايرن ميونخ، ليعاقبه فريق مونشنجلادباخ بإحراز هدفين عبر اللاعب السويسري إيمبولو في الدقيقتين الـ51 والـ57.

مونشنجلادباخ يُهين البايرن:

وبعد نهاية المباراة، ذكرت شبكة Opta أن مونشنجلادباخ أذاق البايرن أثقل هزيمة في تاريخه ببطولة كأس ألمانيا، حيث لم يتمكن أي فريق قبل مونشنجلادباخ في الفوز على البايرن في بطولة الكأس بخماسية.

كما أن عدم وصول البايرن لدور الـ16 لبطولة الكأس للموسم الثاني على التوالي، ثاني مرة تحدث في تاريخ الفريق البافاري حيث لم يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا مرتين متتاليتين عامي 1994 و1995.