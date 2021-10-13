بدأت قوة “برخان” الفرنسية المنتشرة في الساحل المرحلة الأخيرة في تسليم قاعدة كيدال في شمال مالي إلى بعثة حفظ السلام الأممية والجيش المالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال ياني: إن الموكب اللوجستي الأخير غادر إلى غاو”.

نقل القاعدة للقوات الأممية:

وأضاف أن مجموعة من قوة برخان “ستبقى في المكان من أجل الإجراءات الإدارية واللوجستية الأخيرة”.

وأوضح المتحدث أن نقل القاعدة إلى القوات الأممية “المينوسما” والقوات المسلحة المالية سيصبح نهائيًّا في غضون 10 أيام، مشددًا على التنسيق الوثيق مع السلطات والجيش في مالي.