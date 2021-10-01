أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، استعدادها لبدء تطبيق “الفترة الأولى” من اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي.

اختبار القدرات العامة الورقي:

وأكدت الهيئة بأن التسجيل متاح في “الفترة الأولى” من اختبار القدرات العامة الورقي، حيث يستمر التسجيل حتى قبل موعد تطبيق الاختبار، في عدد من المقرات الموزعة على مدن ومحافظات المملكة، ويمكن التسجيل من خلال حساب الطالب عبر الرابط: هنا.

ويبدأ تطبيق الاختبار “الورقي” اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25 صفر حتى 5 ربيع الأول 1443هـ الموافق 2- 11 أكتوبر 2021م، وذلك في عدد من المقرات الموزعة على مدن ومحافظات المملكة، التابعة للهيئة، المنتشرة في معظم مدن المملكة.

مقياس موحد:

ويُعدُّ الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأُعدّ ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية والطلبة على الاختيار الأمثل، وتشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

ويركز الاختبار على معرفة قابلية الطالب للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

رفع الاستعداد النفسي والمعرفي:

وحثّت الهيئة جميع المتقدمين والمتقدمات لهذا الاختبارات على الاستعداد الجيّد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة والتدريب الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين للاختبار، حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط: هنا.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري أبل وجوجل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.