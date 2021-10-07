أعلن نادي الفيصلي قبل قليل عن تعاقده مع المدرب البرتغالي دانييل راموس لتولي مسؤولية تدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسمين.

راموس يدرب الفيصلي لنهاية موسم 2022/2023

أنهت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي ” دانييل راموس ” وذلك لمدة موسمين، وسيصل المدرب مع طاقمه المساعد مساء بعد غد السبت للإشراف على الفريق.

وسبق للمدرب راموس صاحب الـ50 عامًا تدريب أندية ماريتيمو وتشافيس وريو آفي وبوافيشتا وسانتا كلارا في البرتغال.

سبب رحيل تراميزاني

وفي وقت سابق، قررت إدارة عنابي سدير برئاسة فهد المدلج إنهاء عقد المدير الفني الإيطالي باولو تراميزاني بالتراضي بين الطرفين، مقدمة له الشكر على ما قدمه خلال الفترة السابقة، متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة.

ولم يقدم الفريق الكروي الأول في الفيصلي، المستوى المتوقع مع باولو تراميزاني، حيث تعرض أداء اللاعبين لانتقادات، وطالبت الجماهير برحيل المدرب الإيطالي، قبل أن تستغل الإدارة فترة التوقف الدولي لإقالته والبحث عن مدير فني آخر.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي 7 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز مرتين، وتعادل 3 مرات، وخسر في مواجهتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بـ عنابي سدير المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الفتح والشباب أصحاب المركزين السابع والثامن.