أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن مواجهة قوية بين فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن فعاليات موسم الرياض.

برشلونة يواجه بوكا جونيورز:

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، معلنًا إقامة مباراة تاريخية في موسم الرياض.

وعلق تركي آل الشيخ قائلًا: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز .. موعدنا يوم 25 نوفمبر … الأساطير لا يموتون.. تخيل أكثر”.

وتُعد هذه المباراة التاريخية ليست الوحيدة في موسم الرياض، حيث تم الإعلان عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه مباراة في يناير المقبل ضد الفريق الموحد من نجوم الهلال والنصر بقيادة المخضرم أرسين فينجر.

وفاة مارادونا:

وكان مارادونا قد توفي في نوفمبر الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله، حيث عانى الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، وخضع لعملية جراحية لإزالة تجمع دموي في المخ قبل 3 أسابيع تقريبًا.

ويُعد أرماندو هو أسطورة نابولي الإيطالي حيث لعب في صفوفه من 1984 وحتى 1991، وشارك معه في 188 لقاء وأحرز 81 هدفًا، واحترف في برشلونة من 1982 وحتى 1984، كما أنه صاحب إنجاز حصول منتخب التانغو على لقب كأس العالم 1986.