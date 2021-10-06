انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة الإسباني ضد الزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021″، بفوز الفريق الكتالوني.

برشلونة يفوز على الزمالك:

ولعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة ضد الزمالك في جدة، ونجح الفريق المصري بقيادة مدربه الإسباني أوليفير روي، في مجاراة البارشا، وقدموا شوط أول مميز؛ انتهى بتقدم الفريق الكتالوني بنتيجة 18/ 17.

وحاول الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الانتفاضة خلال أحداث الشوط الثاني، أملًا في العودة وخطف التأهل، إلا أن برشلونة نجح في الحفاظ على تقدمه، لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 36/ 32، ليصعد إلى الدور نصف النهائي من مونديال اليد.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة الإسباني نظيره بينيروس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة سوبر جلوب 2021، وذلك بعدما نجح الفريق البرازيلي في التأهل على حساب النور.

سوبر جلوب في السعودية:

وتُقام منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد في جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر بمشاركة 10 أندية، يتقدمهم النور والوحدة باعتبارهما ممثلَي البلد المستضيف لمنافسات البطولة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة ضد نظيره ألبورغ الدنماركي، واتسمت المباراة بالقوة والندية، إلا أن فرسان مكة خسر المباراة نتيجة 38/ 27، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).