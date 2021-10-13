كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود نية لدى نادي برشلونة الإسباني للتحرك والتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب، وسط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عقد بوجبا ينتهي في صيف 2022:

وقالت صحيفة “الإكسبريس” البريطانية: إن البارشا مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الذي ينتهي عقده مع اليونايتد في صيف 2022.

وكان البارشا سعى لضم اللاعب الفرنسي في صفقة تبادلية قبل 4 سنوات، حيث عرض على مانشستر يونايتد ياري مينا وأندريه جوميز بالإضافة إلى 45 مليون جنية إسترليني، ورفض النادي الإنجليزي هذا العرض.

الريال ينافس برشلونة:

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن الهولندي مينو رايولا عرض بول بوجبا على نادي ريال مدريد الإسباني للانضمام له خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية: إن نجم اليونايتد صاحب الـ28 عامًا يفكر في الذهاب إلى الريال في صيف 2022.

وأضافت الصحيفة أن رايولا يعمل حاليًّا على نقل موكله إلى سانتياجو برنابيو بناءً على طلب اللاعب.