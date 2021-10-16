أعلن برنامج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن حاجته لشغل الوظائف التالية بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية :
التخصصات والمؤهلات المطلوبة:
– طبيب نائب / نائب أول باطنة: شهادة البورد السعودي أو ما يعادلها
– صيدلي: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات
– أخصائي مختبرات: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات
– أخصائي أشعة: بكالوريوس في نفس المجال وخيرة لا تزيد عن 4 سنوات
– أخصائي خدمات طبية طارئة: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات
– أخصائي مكافحة عدوى: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات
– أخصائي تمريض: بكالوريوس في تخصص التمريض
شروط التقديم:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس المجال.
3- إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية
4- إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات.
تاريخ التقديم :
– من الأحد 17/ 10/ 2021م إلى الخميس 21/ 10/ 2021م ، عبر البريد الإلكتروني:
اترك تعليقاً