أعلن برنامج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن حاجته لشغل الوظائف التالية بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية :

التخصصات والمؤهلات المطلوبة:

– طبيب نائب / نائب أول باطنة: شهادة البورد السعودي أو ما يعادلها

– صيدلي: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات

– أخصائي مختبرات: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات

– أخصائي أشعة: بكالوريوس في نفس المجال وخيرة لا تزيد عن 4 سنوات

– أخصائي خدمات طبية طارئة: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات

– أخصائي مكافحة عدوى: بكالوريوس في نفس المجال وخبرة لا تزيد عن 4 سنوات

– أخصائي تمريض: بكالوريوس في تخصص التمريض

شروط التقديم:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في نفس المجال.

3- إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية

4- إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات.

تاريخ التقديم :

– من الأحد 17/ 10/ 2021م إلى الخميس 21/ 10/ 2021م ، عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]