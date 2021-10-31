مِن استوديوهات MBC في السعودية، تقدم كل من “مجموعة MBC” و”الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية” البرنامج الترفيهي الغنائي الجديد “بوليفارد المواهب” على MBC1 و”MBC العراق”.

وتُقدَّم حفلات البرنامج المباشرة على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض، وكواليسه عبر “يوميات البوليفارد” على MBC4، وكذلك تفاصيل أكثر تشويقًا عن البرنامج وكواليس ما يحصل على وسائل التواصل الاجتماعي على منصة “شاهد” المفتوحة.

فكرة برنامج بوليفارد المواهب

تقوم فكرة البرنامج، الذي تقدّمه أجواء الجودي، على تحويل المواهب الغنائية الاستثنائية والمتميزة إلى نجوم محترفين، وذلك اعتمادًا على قدرة تلك المواهب في تحقيق الإنجازات الأكبر وفق معيارَين أساسييْن: الأول هو التفاعل مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والثاني هو جمع أكبر نسبة أرباح لإنتاج أغنياتهم الخاصة خلال جولات البرنامج، وتقديمها لاحقًا في الحفل المباشر لبوليفارد المواهب.

يوميات البوليفارد

وضمن “يوميات البوليفارد” على MBC4، وتفاصيل ما يجري خلف الكواليس في “بوليفارد بلَس” و”إكسترا بوليفارد” على منصة “شاهد” المفتوحة، سيتابع المشاهدون كيفية تطوّر أداء ومستوى المواهب المتنافسة التي تُقسم إلى مجموعتين تحت إشراف مدرّب محترف ومتخصص يتابع أداء كل مجموعة. في هذا السياق، تقوم المواهب بأداء الأعمال اليومية على غرار الفنانين المحترفين كاللقاءات بالموزعين والاجتماعات بالمحلّنين والكتّاب، إضافة إلى كيفية اختيار أغنياتهم الخاصة وتسجيلها ومن ثم تقديمها على المسرح ضمن حفلات موسم الرياض على MBC1 و”MBC العراق”. وبذلك لا تكون الأغنيات الأصلية الخاصة حكرًا على الفائز في البرنامج فقط، بل يتاح لمعظم المتسابقين فرص متساوية لإنتاج أغنياتهم الأصلية وتقديمها على المسرح ضمن حفلات مباشرة.

انطلاق تجارب الأداء

وفيما ينطلق “بوليفارد المواهب” مع تنافس 12 موهبة ضمن تجارب الأداء، يتقلّص هذا العدد إلى ثمانية، إذ يقوم كل من مديرَي أعمال البرنامج، حسن طالب وحمدي بدر، باختيار 4 مواهب ليشرف عليها كلٌّ منهما على مدى الجولات اللاحقة.

الجدير بالذكر أن متابعة النشاطات اليومية للمواهب المشاركة وتدريباتها ستكون متاحة للمشاهدين عبر “يوميات البوليفارد” التي تُعرض على قناة MBC4، وكذلك “بوليفارد بلَس” و”إكسترا بوليفارد” مع تفاصيل أكثر تشويقًا من وراء الكواليس على منصة “شاهد” المفتوحة، بالإضافة طبعًا إلى “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1 و”MBC العراق”.

موعد العرض

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1، هذا الاثنين وكلّ أحد الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية كما يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على “MBC العراق”، هذا الاثنين وكلّ أحد الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 مساءً بتوقيت العراق، و”يوميات البوليفارد” يوميًا ما عدا الأحد عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

فيما تُعرض “يوميات البوليفارد” على MBC4، يوميًا 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية وتُعرض حلقات “بوليفارد بلَس” و “إكسترا بوليفارد” من الثلاثاء إلى السبت على منصة “شاهد” المفتوحة.