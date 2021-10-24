أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع جمعية أسر التوحد، البرنامج التدريبي الشامل للتعامل مع المسافرين من ذوي اضطراب طيف التوحد لموظفي مطارات المملكة، والذي انطلقت مرحلته الأولى اليوم لتدريب 100 موظف من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

برنامج على 4 مراحل:

ويهدف البرنامج الذي سينفذ على أربع مراحل، إلى التعريف بخصائص وحاجات ذوي اضطراب طيف التوحد وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحوهم، واكتسابهم مهارات التعامل مع ذوي اضطراب طيف التوحد بالطرق الصحيحة، بما يكفل تقديم الخدمات لهم بجودة عالية، تحقيقاً لرضا المسافرين من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، والاستجابة لاحتياجاتهم على نحو يضمن تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم وأسرهم خلال رحلة السفر.

ويأتي البرنامج ضمن إطار تفعيل بنود مذكرة التعاون المبرمة مع الهيئة العامة للطيران المدني وجمعية أسر التوحد لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة ذوي اضطراب طيف التوحد عبر المطارات السعودية، من خلال تعزيز مستوى الوعي والتثقيف لدى موظفي المطارات حول كيفية التعامل معهم، وتفهم احتياجاتهم وتلبيتها وفق أعلى مستويات الكفاءة.

مستهدفات الطيران المدني:

ويُنفذ البرنامج ضمن برامج ومستهدفات الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير تجربة المسافرين بشكل عام، وضمان تحسين وتطوير تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توحيد الجهود للوصول إلى هدف مشترك وهو تحسين تجربة جميع المسافرين في مطارات المملكة، وخلق بيئة موائمة وشاملة للمعايير العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تعد من أولى الجهات المبادرة في تبني البرنامج، حرصاً منها على إدراك موظفي مطارات المملكة لكيفية التعامل مع جميع فئات المسافرين من ذوي الإعاقة.