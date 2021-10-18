أكد برنامج ريف أنه يتم الرفع بالمشاريع المقبولة مبدئيًّا من البرنامج إلى الجمعيات الشريكة بحسب المناطق، وستقوم الجمعية بالتواصل مع المتقدمين للتحقق من المشاريع.

ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.